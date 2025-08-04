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Trabzon'da acı olay! Elektrik akımında kapıldılar

Trabzon’un Sürmene ilçesinde ilkel teleferikle gübre taşımak isterken meydana gelen arıza nedeniyle elektrik akımına kapılan Hüseyin (55) ve eşi Ayşe Öztürk (53), hayatını kaybetti.

Ekleme: 4.08.2025 - 10:36 Güncelleme: 4.08.2025 - 10:37 / Editör: Fehmi Öztürk
Trabzon'da acı olay! Elektrik akımında kapıldılarTrabzon'da Sürmene ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fındıcak Mahallesi’nde 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle gübre taşımaya çalışan Hüseyin- Ayşe Öztürk çifti, teleferikte meydana gelen arıza sonrası elektrik akımına kapıldı.

Olay yerinde can verdiler

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da acı olay! Elektrik akımında kapıldılar