Kağıthane'de zincirleme kaza! Kameralara yansıdı

Kağıthane'de caddedeki araç trafiğini geçmek için süratli ilerleyen ve hatalı sollama yapan 18 yaşındaki İranlı sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, park halindeki 8 motosiklet ve 1 araca çarptıktan sonra elektrik direğini devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ortalık savaş alanına döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 09.30'da Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İranlı Aryan Norouz (18) caddedeki yoğun trafik nedeniyle hatalı sollama yaptı.Kendi şeridine tekrar giriş yapmak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarında park halinde bulunan 8 motosiklet ve 1 elektrikli otomobile çarptı.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ortalık savaş alanına döndü. 10 aracın hasar gördüğü kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.Kaza sonrası caddede trafik yoğunluğu meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.