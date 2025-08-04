Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 60 bin 933’e yükseldi

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 94 kişinin hayatını kaybettiği, 439 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 4 kişinin cenazesine de ulaşıldığı aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 440 Filistinlinin öldüğünü, 37 bin 986 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 60 bin 933’e, yaralı sayısının 150 bin 27’ye yükseldiğini bildirdi.Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı bin 516’ya yükseldiİsrail’in yardım noktalarında düzenlediği saldırılara da değinen Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 29 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 300 sivilin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ekmek mücadelesi verirken ölenlerin sayısı bin 516’ya, yaralı sayısı ise 10 bin 67’ye yükseldi" denildi.Ayrıca son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelerde 5 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirildi.