Bakan Yerlikaya, Suriyeli mevkidaşı Hattab ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye İçişleri Bakanı Sayın Enes Hattab ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere iş birliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili iş birliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.