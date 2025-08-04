Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları geçen hafta gösterdiği rekor yükselişin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde baş aşağı seyirde. Peki 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü yarım altın, gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve diğer detaylar...

Küresel piyasaları etkileyen Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından, ABD'de tarım dışı istihdam verileri de belli oldu. Buna göre ülkede tarım dışı istihdam temmuz ayında 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı. Bu veriler sonrası güvenli liman olarak görülen altın yine hareketlendi. Geçen haftanın son işlem gününde Serbest piyasada gram altın 4.395 TL, çeyrek altın ise 7.231 TL seviyesine yükseldi. Peki yeni haftanın ilk gününde durum nedir? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos altın fiyatları...Alış 4.388,91 TLSatış 4.389,40 TLAlış 7.153,00 TLSatış 7.197,00 TLAlış 14.307,00 TLSatış 14.394,00 TLAlış 28.526,00 TLSatış 28.656,00 TLAlış 3.360,04 dolarSatış 3.360,38 dolar