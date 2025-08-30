  • USD: 40,94 - 41,02
  • EURO: 47,78 - 47,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de DEAŞ operasyonu! 8 gözaltı

Kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazılarının örgüt içinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Ekleme: 30.08.2025 - 11:25 Güncelleme: 30.08.2025 - 11:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Mersin'de DEAŞ operasyonu! 8 gözaltıMersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, koordineli olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütün eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takipli çalışması sonrasında 8 şüpheliyi belirledi.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRMAYA ÇALIŞTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Şüphelilerin geçmiş dönemde örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri DEAŞ'ın ideolojisi doğrultusunda hareket ederek eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve emir düzeyinde faaliyet yürüttüklerini ortaya çıkaran polis, harekete geçti.

Mersin'de DEAŞ operasyonu! 8 gözaltı

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat ile drone destekli eş zamanlı operasyon yapan polis, 8 şüpheliyi de yakalayıp gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.