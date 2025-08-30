Başkan Erdoğan: Emperyalistler bu topraklardan ebediyen kazındı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde açıklamalarda bulundu.Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Büyük zaferin 103. yılı kutlu olsun.Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ordumuzun tüm neferlerini tüm askerlerini minnetle yad ediyorum.1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzun farklı kademelerine güç katacaklar.30 Ağustos'ta millerimizin zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. İşgal orduları tek tek bozguna uğratıldı. Emperyalistler bu topraklardan ebediyen kazındı.'KESİLENİN SAKALIMIZ OLDUĞUNU KISA SÜREDE GÖRDÜLER'9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Ordumuz dimdik ayakta durduğunu herkese ispat etti. Türkiye üzerinde sinsi hesaplar yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyordu. Kesilenin sakalımız olduğunu gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besledikleri yılanların kafasını kopardık.Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük.