ABD’yi karıştıran iddia! Trump nerede?

ABD basınında yer alan haberlere göre, perşembe ve cuma günü hiç ortalıkta görünmeyen Trump'ın hafta sonu için de herhangi bir programı bulunmuyor. Bu durum, sosyal medyada birçok kişinin Trump'ın sağlığıyla ilgili ciddi bir şey yaşandığına inanmasına yol açtı.Son birkaç saattir X sosyal medya platformunda 'Trump nerede?' ve 'Trump öldü' gibi ifadeler trend oldu. Trump'ın bu söylentileri susturmak için herhangi bir adım atmaması dikkat çekti.Bu gelişme, Beyaz Saray'ın Trump'ın son sağlık sorunlarına verilen tepkilerden dolayı öfkeli olduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.Trump'ın destekçileri ve muhalifleri, son günlerde alışılmadık şekilde sessiz kalması nedeniyle sosyal medyada nerede olduğunu ve neden gözlerden uzaklaştığını sorgulamaya başladı.Popüler X hesabı Republicans Against Trump (Trump'a Karşı Cumhuriyetçiler) şu paylaşımı yaptı: 'Donald Trump salı gününden beri kamuoyunda görülmedi ve hafta sonu için de herhangi bir programı yok. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?'Her ne kadar fiziksel olarak görülmemiş olsa da Trump, Truth Social sosyal medya hesabında bir miktar aktif olmaya devam etti. En son paylaşımını birkaç saat önce yaptı.Trump'ın sağlık sorunları, kamuoyunda tepkiye neden oldu. Çünkü son zamanlarda birkaç farklı tıbbi problem işaretleri gösterdi: Eli ciddi şekilde morarmıştı, düz bir çizgide yürümekte zorlandı ve iletişim becerilerinin de son haftalarda kötüleştiği gözlemlendi.Buna rağmen Trump, son yapılan ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılan sağlık kontrolünün ardından hala son derece sağlıklı olduğunu iddia ediyor.Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in USA Today'e yakın zamanda verdiği röportaj dikkatlerden kaçmadı. Vance, Trump'ın sağlığının gayet iyi olduğunu savunarak, 'Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda görevi devralmaya hazırım.' ifadelerini kullandı.