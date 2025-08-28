Çelik Kubbe İsrail’in radarında: Dostta güven düşmanda korku uyandıracak! Türkiye kendi kalkanını üretiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen, 'Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller', Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'nde konuştu.Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) güç katacak ve savunma sanayini bambaşka bir seviyeye taşıyacak üç değerli hamleden bahseden Başkan Erdoğan, bunların ilkinin Çelik Kubbe, ikincisinin ASELSAN'ın 14 tesisinin açılışı, üçüncüsünün de Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelinin atılması olduğunu aktardı.Başkan Erdoğan'ın Çelik Kubbe hava savunma sisteminin TSK'ya teslim edildiğini duyurması İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.Times of Israel gazetesi, Çelik Kubbe'nin TSK'ya edilmesini Başkan Erdoğan'ın, 'Dostta güven, düşmanda korku uyandıracak' sözleriyle verdi.İsrailli gazetenin haberinde, Çelik Kubbe'nin Türkiye'nin hava savunmasında dünya çapında fark yaratacağını, bunun Türkiye için bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.Times of Israel gazetesi, Başkan Erdoğan'ın, 'Son dönemde çevremizde yaşanan çatışmalar, havadan gelen tehditleri tespit eden radar sistemlerinin önemini ortaya koymuştur' ifadelerine atıfta bulunarak Ankara'nın, İsrail'in Suriye'ye artan müdahalesinden rahatsız olduğunun altını çizdi.i24News, 'Erdoğan, Türkiye'nin yeni Çelik Kubbe hava savunma sistemini tanıttı' başlıklı haberinde, bu yatırımın Türkiye'yi savunma sistemlerinde sadece bölgesel bir oyuncu değil, küresel bir oyuncu haline getireceğini vurguladı.Haberde, Başkan Erdoğan'ın 'Artan bölgesel çatışmalar savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi gerektirdi' sözlerine yer verildi.Yedioth Ahronoth gazetesi ise Çelik Kubbe'nin TSK'ya devredilmesini, 'Türk ordusu 'Çelik Kubbe' sistemini teslim aldı, Erdoğan kutladı: Düşmanlarımız korkacak' başlığı ile verdi.Haberde, Türkiye'nin, son yıllarda savunma sanayisinde dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalttığı, insansız hava araçlarının lider üreticilerinden biri haline geldiği ve ihtiyaç duyduğu savunma ekipmanlarının çoğunu kendisinin ürettiği bildirildi.Yedioth Ahronoth, Başkan Erdoğan'ın, 'Bir ülke kendi radar ve hava savunma sistemini geliştiremezse, özellikle bölgemizde mevcut güvenlik tehditleri karşısında geleceğe güvenle bakamayacaktır.' sözlerine yer vererek, Türkiye'nin 12 günlük İran İsrail savaşından ve İsrail'in Suriye'ye saldırılarından rahatsız olduğu vurgulandı.