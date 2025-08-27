Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya tepki

Gazze'de masumları öldüren Netanyahu, yaptığı skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.Netanyahu'nun son açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X üzerinden bir paylaşım yaptı.Çelik, yaptığı paylaşımda, Netanyahu için 'Soykırım şebekesinin başındaki isim' ifadesini kullandı ve şöyle dedi:'HER SÖZÜ YALAN'Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.'TÜRKİYE'NİN ÖZGÜVENLİ SİYASETİ GÜÇLENMİŞTİR'Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.'SÖZLERİNİN HÜKMÜ YOKTUR'Netanyahu “tarihin vicdanı” tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.