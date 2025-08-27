O görüntüler büyük tepki çekmişti! Ankara'da bir kişiyi sopalarla darbeden 7 şüpheli yakalandı

Olay, 26 Ağustos saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Çarşı Caddesinde meydana geldi. E.A. isimli kişi sokak ortasında 7 kişi tarafından sopa ve tahtalarla darbedildi. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİOlaydan sonra Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, E.A ve arkadaşı E.Y.'nin eğlence mekanı çıkışında mekan çalışanları ile tartışmalarının ardından darbedildiği belirlendi. Polis ekipleri, 2 arkadaşı darbeden iş yeri çalışanları M.İ., T.B., A.C., S.Ç., İ.Y., S.K. ve B.K. isimli 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.