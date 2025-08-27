  • USD: 40,96 - 41,04
CHP İzmir'de yine bildiğiniz gibi! Vatandaş mağdur...

İzmir Buca'da günlerdir toplanmayan çöpler yangına neden olurken, bölgede bulunan esnaf ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

Ekleme: 27.08.2025 - 15:12 Güncelleme: 27.08.2025 - 15:17 / Editör: Muhammed Çınık / Kaynak: Ensonhaber
İzmir, CHP'li belediyeciliğin en büyük örnekleri arasında yer alıyor.

İzmir'in ilçelerinde süren çöp sorunlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Buca'da aylardır süren çöp sorunu, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Cadde ve sokaklarda günlerce toplanmayan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle çevreye dayanılmaz kötü koku yayıyor.

"BU MUDUR İZMİR"

Buca'da konuşan bir esnaf, "Bu mudur İzmir ya? Biz mahkum muyuz burada bunları yaşamaya? Yazıktır, şuraya bak" derken başka bir esnaf ise "Çöpten, sinekten dükkanda müşteri oturtamıyoruz. Lütfen bu çöpleri alsınlar." dedi.

