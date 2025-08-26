Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıyamete kadar burada olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sizlerin şahsında 86 milyon vatandaşımın tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazzeli Filistinli kardeşlerimi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum.KIYAMETE KADAR BURADA OLACAĞIZBu meydanı hınca hınç dolduran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençler dünyaya biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.Sultan Alparslan 26 Ağustos cuma namazını eda ettikten sonra, ordusunun huzuruna çıkmış ve ordusuna, 'Ey askerlerim ve komutanlarım. Ne zamana kadar biz azınlıkta düşman çoğunlukta olmak üzere böyle bekleyeceğiz. Ben bizzat müslümanların bizim için dua ettiği bu saate düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek sonuca ulaşacağız, kaybedersek şehit olacağız.' dedi.Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan, Anadolu'nun kapısını açan o güçlü irada bugün buradadır. Kurucu irade bugün buradadır. O sarsılmaz inanç bugün buradadır.TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJITürkiye terörü bitirme yolunda ilerliyor. 'Terörsüz Türkiye' yolunda önemli yol kat ettik. Milletimizin fertleri arasında kurulan fitne duvarlarını yıkacağız. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde kimse duramaz.Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürt'lerin de huzurunun teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar kaybedecek. Kılıç kının çıkarsa kaleme yer kalmaz. Biz kalıcı barışın tesisinden yanayız.Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.