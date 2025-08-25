Milyonlarca öğrenci bekliyordu... YKS 2025 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı mı?

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme bilgilerini görebilecek.YKS 2025 tercih yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite kayıt süreci de başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre:Elektronik kayıtlar: 2025 yılı için belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Üniversiteye şahsen kayıtlar: Elektronik kayıt yaptıramayan adaylar için üniversiteler tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamazsa haklarını kaybedecek. Ayrıca, ek yerleştirme süreci için ÖSYM'nin takvimi takip edilmesi gerekecek.