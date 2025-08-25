İETT otobüsü yine arızalanıp yolda kaldı

İETT 'de arızasız gün geçmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarında bakım ve onarım hizmetlerinin tam olarak verilememesi ve araçların her geçen gün trafik yoğunluğuna dayanamaması nedeniyle sık sık arızalar yaşanıyor. Bir arızada Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yaşandı.Saat 17.00 sıralarında yolcularıyla seyir halinde bulunan İETT otobüsü motor arızası nedeniyle aniden durdu. Otobüsün arıza nedeniyle yolun ortasında durması ile birlikte şoför yolcuları kontrollü şekilde indirip arıza servisine haber verdi.İETT arıza servisi ışıklara 20 metre mesafede arızalanan otobüsü tamir etmek için çalışma yaptı. Otobüsün yol ortasında arızalanması nedeniyle yolda trafik yoğunluğu da yaşandı.