Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da Mısırlı mevkidaşı Abdellaty ile görüştü

Türkiye'nin düplomasi trafiği sürüyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geldi.MISIRLI MEVKİDAŞ İLE GÖRÜŞMEBakan Fidan ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.Bakan Fidan ve Abdellaty'nin görüşmelerinde bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Filistin'deki insani kriz başlıklarına ele alındı.Bakan Fidan'ın resmi ziyareti kapsamında Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor.