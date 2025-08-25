  • USD: 40,85 - 40,92
Ankara'da dolmuş şoförü tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi

Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, trafik tartıştığı sürücünün otomobiline tekme atarak zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, dolmuş şoförünün hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

25.08.2025
Ankara'da dolmuş şoförü tartıştığı sürücünün otomobilini tekmelediAnkara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü G.D., kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüyle trafikte tartıştı.

Bir süre sonra dolmuştan inen G.D., otomobil sürücüsüne saldırmak istedi.

OTOMOBİLE TEKMEYLE SALDIRDI

Çevredekiler dolmuş şoförünü sakinleştirmeye çalışırken G.D., ayağı ile otomobilin aynasına tekme attı.

O anlar, otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Otomobil sürücüsünün şikayeti sonrası harekete geçen polis, dolmuş şoförünü tespit ederek ehliyetine el koydu.

Ayrıca G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

