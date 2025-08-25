Ankara'da dolmuş şoförü tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü G.D., kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüyle trafikte tartıştı.Bir süre sonra dolmuştan inen G.D., otomobil sürücüsüne saldırmak istedi.Çevredekiler dolmuş şoförünü sakinleştirmeye çalışırken G.D., ayağı ile otomobilin aynasına tekme attı.O anlar, otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.Otomobil sürücüsünün şikayeti sonrası harekete geçen polis, dolmuş şoförünü tespit ederek ehliyetine el koydu.Ayrıca G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.