Yunan basınından itiraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamleleri Atina’yı gölgede bıraktı

Yunanistan merkezli Thess Today'ın haberine göre Fransa ve Türkiye, savunma sanayinde yeni iş birliklerine hazırlanıyor. Paris ile Ankara arasındaki ilişkiler, uzun süredir yaşanan gerilimlere rağmen yeniden canlanırken, iki tarafın Eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesi sırasında bir araya gelmesi bekleniyor.Haberde, Türkiye'nin dış politikada etkin adımlar atarken Yunanistan'ın gelişmeleri sadece dışarıdan izlediği vurgulandı. Fransa ve Türkiye'nin savunma sanayinde ortak projeleri masaya yatırdığı bir dönemde, Atina'nın 'Rafale alımlarına güvenerek' hareketsiz kaldığı ve bölgesel dengelerde etkisizleştiği belirtiliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna'da barışın sağlanması için girişimlerde bulunduğu, Batı ile yakın ilişkiler geliştirirken Rusya ile de temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca Gazze konusunda güçlü çıkışlar yaptığı, Fransa ile de yeni anlaşmalara kapı araladığı aktarıldı. Yunanistan'ın ise bu süreçte yalnızca 'tepkisel' bir tutum sergilediği kaydedildi.Thess Today, Yunanistan'ın 'haberleri başkalarından sonra öğrenen ülke' haline geldiğini yazdı. Türkiye'nin uluslararası alanda anlatı ve teknoloji kazanımları sağladığı, Yunanistan'ın ise 'rehavet ve hayaller satın aldığı' yorumu dikkat çekti.Son olarak, haberde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dahi Atina'dan uzaklaşabileceği uyarısında bulunuldu.Türkiye ve Fransa'nın yeni iş birlikleri kurarken Yunanistan'ın giderek yalnızlaştığına dikkat çekilerek, 'Bir sonraki Yunan-Türk meselesi Macron ile Erdoğan arasında tartışılacak, Atina'ya haber bile verilmeden' denildi.