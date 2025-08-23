Dışişleri'nden Gazze'deki kıtlığa dair açıklama: İnsani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki kıtlığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri'nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.Bakanlığın açıklamasında, "(Gazze'deki kıtlık) İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır" denildi.Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir." sözlerine yer verdi.