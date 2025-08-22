2 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 gözaltı

Yurt içinde halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan uyuşturucu madde tacirlerlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesine operasyon düzenlediğini bildirdi.Operasyonlarda, 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturcu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli de yakalandı.'OPERASYONLARDA 9 ŞÜPHELİYİ YAKALDIK'Ali Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 Kg katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık.'ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır!Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.