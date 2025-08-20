Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 10.962,02 puandan tamamladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,03 puan azalışla 10.961,99 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,87 ile turizm oldu.Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimiyle karışık seyrederken, gözler bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.