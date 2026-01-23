Mahkemeden Ahmet Özer Kararı! Esenyurt Belediye Başkanı İçin Karar Verildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kent uzlaşısı adı altında aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilmişti. Özer hakkında yürütülen soruşturma neticesinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar suçundan hapsi istenmişti. Görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesinde yer alan sanıklardan birisi.Ahmet Özer bugün dördüncü kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bir önceki celse savcı, Özer'in iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etmişti. Ahmet Özer, mütalaaya karşı savunma yaparak beraatını talep etti.Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ahmet Özer'e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.