Bakanlık düğmeye bastı! O ürünlerin satışı tamamen yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atılan yeni adım kapsamında market raflarında ‘şekersiz' ibaresiyle yer alan içeceklerin satışı yasaklandı.1 Ağustos 2025 itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulama kapsamında içerisinde doğal ya da yapay tatlandırıcı bulunsa dahi ürünlerin artık ‘şekersiz' ibaresiyle etiketlenmesi yasaklandı.Söz konusu uygulamayla birlikte tüketiciyi yanıltan ifadelere karşı denetimler de artırılacak.Gıda Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, bazı firmalar tebliğe rağmen ürün ambalajlarında halen 'şekersiz' ifadesine yer vermeye devam ediyordu.Ancak bugünden itibaren bu tür etiketler tamamen yasaklanmış oldu. Pekmez, hurma, agave gibi doğal kaynaklardan elde edilen şekerler veya tatlandırıcılar da bu kapsamda değerlendirildi.Düzenleme kapsamında, ürün içeriğinde tatlandırıcı bulunuyorsa bu bilgi etiket üzerinde net biçimde ve farklı yazı stili veya renk ile belirtilecek. Böylece tüketiciler ürünle ilgili yanıltıcı beyanlara karşı korunmuş olacak.