CHP’nin iç krizi derinleşiyor! Çerçioğlu’ndan sonra o isimler de AK Parti’ye geçmek istiyor

Beyaz TV’de Türker Akıncı’nın moderatörlüğünü yaptığı “Şimdi Ne Olacak” programında Siyaset bilimci Ferhat Murat ve gazeteci Hasan Basri Akdemir CHP’li belediyelerle ilgili çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı.

Ferhat Murat, İstanbul'da bazı belediyeler için geçiş iddialarının gündemde olduğunu söyledi. Murat, “Avrupa Yakası'ndan da bir belediye var. Sordum ama cevap alamadığım için şu an onunla ilgili net bir şey söylemeyeyim. Geçmeyi arzu edenler var, kabul edilirse.” ifadelerini kullandı.

Hasan Basri Akdemir ise, “İstanbul'da iki ilçe belediyesi var. Anadolu Yakası'ndaki kabul edilmedi. Çok dosyası benzer; Antalya gibi benzer işlerin olma ihtimali çok yüksek.” dedi. Akdemir, Avrupa Yakası'ndaki belediye ile ilgili hem belediye tarafına hem de talep edilen tarafa sorduğunu ancak henüz yanıt alamadığını belirtti.





Hasan Basri Akdemir, ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından Avrupa Yakası'ndaki bir belediye başkanının aylarca sessiz kaldığını, destek mesajının ise sadece geçen ay geldiğini hatırlattı. Bunun üzerine Ferhat Murat, “Mübarek bir yer” ifadesini kullandı. Türker Akıncı ise, “Eyüp Sultan Belediyesi konuşuluyor şu anda.” dedi. Ferhat Murat ise, “Ama teyit edilmedi.” diye ekledi.Anadolu Yakası için ise Kartal Belediyesi'nin adının geçtiğini aktaran Hasan Basri Akdemir, “Kartal Belediyesi iddia ediliyor. Ancak o belediyenin olmadığı ya da öyle bir geçişin olmayacağı yönünde bilgi aldım.” ifadelerini kullandı.