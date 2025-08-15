Şehit kızı babasının izinden gitti

FETÖ darbe girişiminde darbeci General Semih Terzi'yi vurarak sürecin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in bize emanet ettiği kızı Elif Nur, göğsümüzü kabarttı.Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu.DİPLOMASINI REKTÖRDEN ALDIElif Nur Halisdemir, diplomasını Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun elinden aldı.MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNDEN PAYLAŞIMMilli Savunma Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.