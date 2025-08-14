  • USD: 40,71 - 40,78
  • EURO: 47,56 - 47,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Siirt'te yangın paniği! Söndürme çalışmaları başladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yerleşim yerine yakın trafoda çıkan yangın, köyde paniğe yol açtı.

Ekleme: 14.08.2025 - 11:39 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Siirt'te yangın paniği! Söndürme çalışmaları başladıSiirt'te Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, evlere yakın bir noktada bulunan beton trafoda yangın çıktı.

Siirt'te yangın paniği! Söndürme çalışmaları başladı

KÖYDEKİ YANGINDA TRAFO PATLADI, ELEKTRİKLER KESİLDİ
Yangın sırasında trafonun patladığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Siirt'te yangın paniği! Söndürme çalışmaları başladı

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.