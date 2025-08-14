Siirt'te yangın paniği! Söndürme çalışmaları başladı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yerleşim yerine yakın trafoda çıkan yangın, köyde paniğe yol açtı.
Siirt'te Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, evlere yakın bir noktada bulunan beton trafoda yangın çıktı.
KÖYDEKİ YANGINDA TRAFO PATLADI, ELEKTRİKLER KESİLDİ
Yangın sırasında trafonun patladığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.
Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
KÖYDEKİ YANGINDA TRAFO PATLADI, ELEKTRİKLER KESİLDİ
Yangın sırasında trafonun patladığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.
Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.