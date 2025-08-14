Canlı yayında gerilim! Fenomen ile polis arasında arbede

TikTok'ta canlı yayın açan fenomen Çağla Benanoğlu, polisle yaşadığı gergin anları binlerce kişi izledi. O anlar Show TV ekranlarında Uğur Alatteinoğlu'nun sunumuyla gündeme geldi.



İstanbul'da yaşayan sosyal medya fenomeni Çağla Benanoğlu, iddiaya göre evinde yüksek sesle müzik açıp çevreye rahatsızlık verdi. Gürültüden bunalan komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Benanoğlu'nu ifadesi alınmak üzere karakola götürmek istedi.

Ancak genç kadın, polisin uyarılarına rağmen kapıyı açmakta direndi. Kısa süre sonra çıkan tartışma arbedeye dönüştü. O sırada TikTok'ta canlı yayın yapan Benanoğlu'nun kamerası, yaşanan tüm anları takipçilerine aktardı.Görüntülerde polisin sakinleştirme çabalarına rağmen bağırarak karşılık veren fenomenin, gözaltına alınmamak için gösterdiği direnç dikkat çekti. Olayın ardından Benanoğlu'nun ifadesi alındı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.