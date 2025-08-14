Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti! 'Şahsım ve ailem hedef alındık'

Siyasette transfer dönemi...Türk siyaseti önemli günlerden geçiyor.CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik açıklamalar, siyaset gündemini hareketlendirdi.Dün gündeme gelen iddialar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyareti sonrası Silivri'de yaptığı açıklamada, bu katılımı da doğrulamıştı.Bunun akabinde de sessizliğini koruyan Özlem Çerçioğlu, bugün X hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.X hesabı üzerinden açıklama yapan Özlem Çerçioğlu, 3 belediye başkanı ile birlikte CHP'den istifa ettiğini duyurdu ve sessizliğini de bozdu.Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'ye yeni katılımlar olacağını söylemiş ve gençlere dönerek, 'Aydın burada mı Aydın?' demişti.İstifasını duyurmasının ardından artık AK Parti'ye geçişi beklenen Çerçioğlu, şöyle dedi:Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum.Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya ArıkanYenipazar Belediye Başkanı Malik ErcanSultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya