Antalya'da akıl almaz olay! Cansız bedenine ulaşıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde emlakçıyı arayıp arkadaşını öldürdüğünü söyleyen 21 yaşındaki M.U. kayıplara karıştı. Eve giren polis, başından silahla vurulmuş bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı.

14.08.2025
Apartman dairesine giren polisler, yaptıkları incelemede bir erkeğin ateşli silahla başından vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı.

Yakalanması için çalışma başlatıldı
Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen M.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.