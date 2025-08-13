Maltepe’de akıl almaz olay: Kontrol altına alındı

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi Dağlar Sokak’taki otluk alanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, çevredekiler alevlerin bir kişinin havai fişek atması sonucu başladığını iddia etti. Kimliği belirlenen H.G. adlı şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Bölge sakini Ömer Aksu, “Bir saat kadar önce elinde havai fişekle geldi, ‘Yakma’ dedim. Burası ormanlık alan, tehlikeli olur dedim ama dinlemedi. Kız arkadaşıyla yukarı çıktı, yaktıktan sonra da uzaklaştı” diye konuştu.