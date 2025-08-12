Yunan basınından itiraf! Türkiye’nin yükselen gücünü kabul ettiler

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Yunan bakış açısından, küresel güç dengelerinin değiştiği ve ABD'nin uluslararası krizlerdeki rolünün farklılaştığı bir dönemi değerlendiren analiz haberi yayımladı.'Düzensiz anlaşmalar döneminde Yunanistan' başlıklı haberde, yeni dönemde Yunanistan'ın bölgesel ilişkilerine değinildi. Gazete, Türkiye'ye özel bir yer ayırarak, Ankara'nın yükselen gücünü inkar etmedi. Haberde, Türkiye'yi sınırlamak için önlemler alınması çağrısında bulunuldu.Kathimerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık döneminde, Rusya Ukrayna savaşına ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, dünyanın savaş döneminden savaş sonrası manzaraya keskin bir geçiş yapmaya doğru gittiğini yazdı. Gazete, bu dönüşüm döneminde, Yunanistan'ın dış politikasının büyük ölçüde dayandığı çok taraflı diplomasi hamlesinin artık işe yaramadığını vurguladı.Haberde, Türkiye'nin bu yeni süreçte Suriye, Irak ve hatta Lübnan ile Gazze'de garantör güç olarak öne çıktığı, oluşmakta veya yeniden yapılandırılmakta olan güvenlik ve barış mekanizmalarında söz sahibi olmayı planladığı bildirildi. Yunan gazete, Türkiye'nin arabulucu rolüyle fırsatları değerlendirdiğinin altını çizdi.Kathimerini, Türkiye'nin özellikle İtalya gibi ülkelerle ikili anlaşmalar yaparak Avrupa Birliği'nin ortak kararlarını devre dışı bırakmaya çalıştığına işaret ederek, 'Ankara, Kafkasya'dan Afrika'ya kadar çözüm bekleyen sorunlarda ya da Avrupa savunma politikalarında iyi niyetli hizmetlerini sunarken, aynı zamanda bazı AB üyesi ülkelerle (örneğin İtalya) yaptığı ikili anlaşmalarla Avrupa kararlarını da baypas etmeye çalışıyor.' ifadelerini kullandı.Yunan gazeteye göre, Yunanistan, egemen haklarını güvence altına almak ve tanıtmak için doğru ama gecikmiş adımlar atıyor. Haberde, Türkiye ima edilerek, Yunanistan'ın durumundan yararlanan ülkelerin bölgede karar alma tekelini ele geçirmeye çalıştığını belirtti.Kathimerini, Atina'nın bu nedenle egemen haklarını kullanma konusunda daha da ileri gitmesi gerektiğini, Orta Doğu politikasında Suudi Arabistan ve diğer Arap devletleriyle ilişkilerini derinleştirerek denge sağlaması gerektiğini bildirdi.Gazete, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı zorluk çıkardığını vurgulayarak, 'Bölgesel girişimlerimiz, kademeli olarak yarı-arabulucu ve bazı krizlerin çözümünde katalizör rolü üstlenmemize, bu sayede karar alma merkezlerinde dikkate alınmamıza yönelik olmalıdır. Bu doğrultuda, Balkanlar da dahil olmak üzere somut öneriler içeren bir planla rol talep etmeliyiz. Türkiye'nin Avrupa ve daha geniş çapta çıkar taşıyan enerji projelerine yönelik araştırma misyonlarını engellemesini dikkate alarak, bu projelerin her koşulda hayata geçirilmesini güvence altına almalıyız.' ifadelerini kullandı.Kathimerini'ye göre, Atina, Ankara'yı tüm uluslararası platformlarda açıkça eleştirmeye başlamalı. Böylelikle bu Avrupa ve uluslararası düzeyde Türkiye'ye yönelik daha sert tepkilerin önünü açacaktır.Yunan gazete ayrıca, Trump yönetimi ile de kalıcı iletişim kanalları tesis etmenin mutlak bir gereklilik olduğunu bildirdi.