Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kilo skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 12.08.2025 - 10:49 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:49 / Editör: Fehmi Öztürk
Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 50 parça halinde toplam 28 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.