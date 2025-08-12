Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 50 parça halinde toplam 28 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.