Bakan Yumaklı duyurdu! 8 bölgedeki yangın...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı.' dedi.Bakan Yumaklı, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili'deki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez'de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz.Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek.