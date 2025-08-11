Türk Devletleri Özel Sporcular Kültür ve Spor Festivali, İstanbul’da Gerçekleştiriliyor

Türk Devletleri Özel Sporcular Kültür ve Spor Festivali, 9-14 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştiriliyor.Festivalin ilk gününde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Başkan Vekili Sadettin Akçi, Genel Sekreter Safiye Tokdemir, Asbaşkan Ensar Kurt, Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Nuray Yılmaz, Başkan Danışmanları Hünkar Yılmaz, Muammer Gökahmetoğlu ve Resul Aygün'ün yanı sıra teknik kurul başkanları, üyeler, antrenörler, sporcular ve veliler bir araya geldi. İlk gün yoğun bir katılım ve coşku içinde tamamlandı.Festivalin ilk günü, Arslanca Energy Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Arslanca, özel sporcuları ziyaret ederek sporcularla yakından ilgilendi.Organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Federasyon Başkanı Başkan Birol Aydın;“Türk devletlerinden gelen misafirlerimizi İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu festival, hem kültürel bağlarımızı güçlendirecek hem de sporun kardeşlik ruhunu ortaya koyacak. Bugün anlamlı ziyaretleri için Arslanca Energy Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Arslanca'ya teşekkür ediyorum. Yarın saat 11.00'de Güngören'de, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ile Down Futsal Milli Takımımız arasında oynanacak dostluk maçı için heyecanlıyız. Katılım sağlayan tüm ülkelere teşekkür ediyorum” dedi.