Otelde korkutan yangın! Yangının çıkış nedeni...

Gümüşhane'nin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki beton ve ahşap karışımlı 3 katlı uygulama otelinde saat 01.00'da yangın çıktı.Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında otelde konaklayanlar ve çalışanlar dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Gümüşhane Valisi Aydın Baruş açıklamalarda bulunduGümüşhane Valisi Aydın Baruş da olay yerine gelerek yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.“İhbar üzerine Gümüşhane Belediyemize ait itfaiye ekipleri derhal olay yerine hareket ediyor ve yangına sürekli bir şekilde müdahale ediyor. Müdahale sırasında müdahale gelene kadar da 5 odada 9 kişi misafirimiz, 3 de otel çalışanı var. Hızlı bir şekilde yangın alarmlarının da çalmasıyla tahliye ediliyor. Çok şükür yaralanma ve ölüm olayı yok.”Vali Baruş, yangının otelin alt katında cihazların olduğu yerden çıktığının tahmin edildiğini de belirterek, “Tam nedeni ortaya çıkarılacaktır. Önemli olan kimsenin yaralanmaması. Yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Misafirlerimizi de farklı otelde misafir edeceğiz” ifadesini kullandı.