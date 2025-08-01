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Kütahya'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kütahya sabah saatlerinde art arda sallandı. Simav ilçesinde 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

Ekleme: 1.08.2025 - 09:03 Güncelleme: 1.08.2025 - 09:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Kütahya'da deprem! Kandilli'den açıklama geldiTürkiye beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.15 sıralarında peş peşe deprem meydana geldi.

1 dakika içerisinde peşe peşe yaşanan depremlerin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 6.5 km olarak ölçüldü. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.

Kütahya'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Kütahya'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi