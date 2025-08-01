Erzurum’da FETÖ üyesi bir kişi yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir örgüt mensubu şahıs Aşkale ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi.