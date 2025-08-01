Bakan Uraloğlu duyurdu! 20 yılda 3 milyar euro tasarruf sağlayacak

Türkiye son yıllarda ulaştırma altyapısında gerçekleştirdiği dev projelerle sadece yol değil, güven inşa ediyor.Kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirilen otoyol, havalimanı, tünel ve köprü projeleri, dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini ve inancını daha da artırıyor.Bu yatırımlar, yalnızca ulaşım konforunu değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik gücünü ve küresel sistemdeki yerini de yeniden tanımlıyor.Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu da bu vizyonun en güncel halkası olarak öne çıkıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi'nin finansal kapanış töreninde açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında bu ay içerisinde yapım çalışmaları devam eden en önemli karayolu ulaşım projelerinden biri olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde incelediklerini anımsattı.Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Kafkaslar'a erişim sağlayan karayolu koridorları arasında önemli bir köprü olma özelliği taşıdığını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:“Geçtiğimiz hafta da 122 kilometrelik Antalya-Alanya Otoyolumuzun temel atma merasimi ile yapım çalışmalarını başlattık. Bu otoyolumuz da önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarıyla; İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak. Bakın sadece Antalya-Alanya Otoyolu ve bizleri bir araya getiren Çeşmeli-Kızkalesi Otoyollarımızla yaklaşık 4,1 milyar dolar değerindeki yatırımı hayata geçiriyoruz. Şimdi burada, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun finansal kapanış törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”Söz konusu projelerin, kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Uluslararası rekabete açık ihaleler sayesinde ülkemize döviz girişi sağlıyor. Yapım aşamasında kamu kaynağı kullanmadan, özel sektör imkânları ve finansmanıyla yatırımları çok daha hızlı bir şekilde tamamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.Mersin'in yer altı zenginlikleri, tarihi ve kültürel varlıkları, denizi, eşsiz doğası ve kültürel etkinlikleriyle büyük bir turizm ve kültür potansiyeline sahip olduğuna da dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Akkuyu Nükleer Santrali, ülkemizin 2. en büyük modern limanı, serbest bölgesi ve Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Mersin, ulaşım, enerji ve ticaretin gözde merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.” diye konuştu.Bu potansiyelin gelişmesi için ulaşım altyapısının daha da güçlenmesinin şart olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“İşte bu noktada, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projemiz devreye giriyor. 41 kilometre 3 gidiş 3 geliş toplam 6 şeritli ana gövde ve 11 kilometre 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bağlantı yoluyla toplam 52 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz, transit, yüksek standartlı, konforlu ve güvenli bir alternatif sunuyor. Proje, Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak batı yönünde Çeşmeli, Kargıpınarı, Elvanlı, Tömük, Arpaçbahşiş, Kargıcak, Koyuncu ve Kocahasanlı yerleşimlerinin kuzeyinden geçiyor. Lemas Deresi'nde viyadük ile devam ederek, Mersin-Antalya D-400 Devlet Yolu'na paralel ilerliyor ve Kızkalesi Kavşağı'nda devlet yoluna bağlanarak son buluyor.”Uraloğlu ayrıca proje kapsamında, 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel, bin 647 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 251 metre uzunluğunda 33 köprü ve üstgeçit, 34 altgeçit, 74 menfez, 2 otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi inşa ettiklerini bildirdi.Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu tamamlandığında, Mersin'in turizm bölgelerini Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz, yüksek standartlı ve daha güvenli bir ulaşım sağlayacağını dile getirerek “Bu sayede bölge, ülkemizin otoyol ağına entegre olacak. Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojisiyle donatacağımız otoyolumuz, 7/24 kesintisiz hizmet verecek. Ayrıca, D-400 Akdeniz Sahil Yolu ve D-715 Konya-Mersin Devlet Yolu'ndaki transit trafiği, şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirerek kesintisiz bir trafik akışı oluşturacağız” şeklinde konuştu.Bakan Uraloğlu, özellikle yaz aylarında, Mersin'in eşsiz sahillerine ve tarihi hazinelerine akın eden yerli ve yabancı turistlerin yol açtığı yoğun trafik çilesini tarihe gömeceklerini belirterek “2,5 saate varan yorucu yolculukları, bu otoyol ile sadece 18 dakikaya indirerek, turizm cenneti Mersin'e ulaşımı bir keyfe dönüştüreceğiz.” dedi.Otoyol tamamlandığında zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,2 milyar lira tasarruf sağlayacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 17 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız.” ifadelerini kullandı.Çukurova Havalimanı'na erişimi kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistlerin Mersin'e ulaşımını hızlandıracaklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, böylece turizm yatırımları ve gelirlerini arttırarak, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacaklarını ifade etti.Söz konusu otoyolu, kamu-özel işbirliği modeliyle inşa ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:“Kamu-özel işbirliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modelidir. Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkânları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının biz bu projeyi finanse edeceğiz diyerek kredi sağlamaları da sektörün içindeki kişiler çok iyi bilir; bir ülkenin istikrarına ve ekonomisine olan güvenin en büyük göstergelerinden biridir.”Kamu Özel İşbirliği ile hayata geçirilen bu projede, görevli şirketler Kolin İnşaat ve Koloğlu Holding tarafından sürdürülen kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya geldiklerini dile getiren Uraloğlu, “Yatırım bedeli 1 milyar 263 milyon euro olan söz konusu otoyol kesiminin 379 milyon eusu yani yüzde 30'u öz sermaye ile yapılırken 884 milyon euro yani yüzde 70'i banka kredisi ile sağlanacak. Kredi verenler, 2'si İngiltere ve Almanya merkezli 8 ayrı finans kuruluşundan oluşuyor.” açıklamasında bulundu.Yatırımların yapılması kadar doğru zamanda hayata geçirilmesinin de önemine değinen Bakan Uraloğlu, “Bakın, bugüne kadar kamu-özel iş birliği modeliyle yat limanlarından, havalimanlarına, otoyollardan tünellere ulaşımın her modunda yaklaşık 70 civarında yap-işlet-devret projesini hayata geçirdik. Bu projeler kapsamında o günkü şartlarda yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım yaptık. Aynı projeleri bugün yapalım desek bu projelerin maliyeti 87 milyar dolar olacaktı. Doğru zamanda, uygun finansman imkanları ile güzel işler yaparak milletimizin hizmetine sunduk.” Şeklinde konuştu.