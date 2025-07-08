Üsküdar'da kavga eden sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı: EGM'den açıklama geldi!

Sosyal medya platformu X'te dün gece solkanatenes ve meto isimli iki fenomen randevulaşarak Üsküdar Belediyesi önünde kavga etti. Kavga sosyal medyadada gündem olurken, Emniyet Genel Müdürlüğünden olaya ilişkin açıklama geldi.Galatasaraylı ve Fenerbahçeli 2 fenomenin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. EGM 'Gereği Yapıldı' notunu düşürek şunları belirtti:ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEKLER07.07.2025 tarihinde Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen kavga olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, olaya karışan E.E. (21) ve M.C.T. (24) isimli şahısların sosyal medya üzerinden tartışarak randevulaştıkları ve kavga ettikleri belirlenmiş, her iki şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır.Şüpheliler hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapılmış olup, 08.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edileceklerdir.