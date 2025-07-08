Şehit Kani Obi Kimdir? Nerelidir? Şehit Kani Obi'nin Vasiyeti Nedir? Şehit Kani Obi Kaç Yaşındaydı? Kani Obi Evli Miydi?

Şehit Kani Obi Kimdir? Kaç Yaşındaydı, Nereliydi, Evli miydi?Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 kahraman askerimizin kimliklerini açıkladı. Şehitlerimizden biri de Ordulu Piyade Uzman Çavuş Kani Obi oldu.Kani Obi, Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Mahallesi nüfusuna kayıtlıydı. Genç yaşına rağmen vatan sevgisiyle dolu bir şekilde görev yapan Kani Obi'nin şehadet haberi, memleketine ulaşınca ilçe yasa boğuldu. Kahraman askerimizin evli olup olmadığına dair resmi bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.Ordu'nun yemyeşil Korgan ilçesinde doğan Kani Obi, dört çocuklu ailenin en büyük evladıydı. Çocukluk yıllarından itibaren asker olmayı hayal eden Obi, lise mezuniyetinin ardından uzman çavuşluk sınavını kazanarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldı. Mahalle arkadaşları onu “sessiz, güler yüzlü, vatansever” sözleriyle anlatıyor. Şehadet haberi üzerine ilçe meydanında taziye çadırı kuruldu, Korgan Belediyesi sokaklarda ücretsiz çorba ikramı başlattı. Ailesi, “Kani, bayrak için yaşadı; şimdi bayrağa sarıldı” diyerek güçlü durmaya çalışıyor.Operasyon bölgesindeki mağaralar, terör unsurlarının saklanma ve mühimmat depolama noktası olması nedeniyle büyük önem taşıyor. 6 Temmuz'da görevli tim, sensörler eşliğinde mağara tünellerini tararken aniden yoğun metan gazıyla karşılaştı. Koruyucu maskelere rağmen gaz basıncı saniyeler içinde kritik seviyeye ulaştı; Kani Obi ve üç silah arkadaşı olay yerinde, diğerleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman raporları, yeraltı gaz cephelerinin termal haritalarla daha sık kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Pençe-Kilit metan vakası, sınır ötesi harekâtlarda kimyasal risk yönetiminin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.Şehidimizin cenazesi, 8 Temmuz 2025 Salı günü Korgan Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek. Törene Millî Savunma Bakanlığı, Ordu Valiliği ve bölge milletvekilleri katılacak. Sosyal medyada “Şehidin Var Ordu” etiketi kısa sürede trend listesine girerken, Ordu FK ve Korgan Spor oyuncuları maçlara şehidimizin fotoğrafıyla çıkma kararı aldı. Kani Obi'nin vasiyeti doğrultusunda, görev anlarından kareler yerel basın ve sosyal medya hesaplarında onurla paylaşılıyor.Kahraman Şehit Kani Obi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır diliyoruz.Basında yer alan haberlerde Kani Obi'nin yaşı, medeni durumu veya eğitim geçmişine dair bir bilgi bulunmuyor. Bu bilgiler resmi kaynaklarca henüz açıklanmadı.Şehit Kani Obi, görev sırasında gösterdiği fedakârlıkla Türk milletinin gönlünde yer edindi. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan bu kayıp, askerimizin hatırasını daima yaşatacak.Şehit Obi'nin, hayattayken çok fazla fotoğraf çektirmediği ancak şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını vasiyet ettiği öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, “Bugün şehit olan Kani Obi, badim olur.Devremin vasiyeti vardı; fazla resim çekilmezdi bir yerde paylaşırsınız diye ama ‘ben şehit olursam sosyal medya sayfaları, haber kanalları gibi her yerde paylaşsınlar' demişti” notu yer aldı.