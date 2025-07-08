Devlet Bahçeli'den Özel'in sokak çağrısına tepki: Hayırdır darbe mi düşünüyorsun

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Bahçeli sözlerine, 'Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Kırılmadan, kırışmadan, kıvırmadan, kısır heveslere kapılmadan her defasında yenilenerek mücadeleleri geride bıraktık.Yeri geldi candan geçtik ama ülkülerimizden, ülkemizden ve ilkelerimizden asla ödün vermedik. Her şeyden önce Türkiye dedik.' diye başladı.Bahçeli'nin sözlerinin devamında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki vardı.Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı sokak çağrısını eleştiren Bahçeli, 'Hayırdır darbe mi düşünüyorsun' diye sordu ve şöyle devam etti:ÖZGÜR ÖZEL'E: ÖLÇÜYÜ KAÇIRDIĞINI GÖRÜYORUMİsmin Özgür, Türkiye de özgür bir ülkedir. Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokağa çıkabilirsin, sokakta hayal kurabilirsin. Elini tutan yok haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Hayırdır Özgür bey darbe mi düşünüyorsun. Bu dil bozuk ve buhranlı bir dildir.'ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM'6 Temmuz günü aldığımız kara haber ile kahrolduk. Pençe Kilit Bölgesi'nde bir mağarada metan gazı zehirlenmesine bağlı olarak 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.Ülkemiz huzur menziline doğru mesafe alırken dedikodu iklimini sıcak tutmaya çalışanları göz ardı etmiyoruz. Fitnebazların tehditlerini bozmak, bayatlamış tuzaklarını işlevsiz hale getirmek için teyakkuz halindeyiz.'ORMAN YANGINLARI MİLLETİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ'Orman yangınları milletimizi derinden yaralamıştır. Özellikle İzmir'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı il valisi tarafından açıklanmıştır. Orman yangınlarını istismar edip ortamı germeye çalışmak utanmazlıktır.Birbirinden uzak mesafelerde pek çok yangının çıkması ayrıca ele alınmalıdır. Devletimiz yangınlarla mücadele halindedir.Hayatını riske atan kardeşlerimiz başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.CHP'Lİ BELEDİYELERE YOLSUZLUK OPERASYONUUzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset ertelenemez mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ihtiyacı var. Mahalli yönetimlerde tuz kokmuştur, emanet heba edilmiştir.CHP'deki belediyelerin yolsuzluk batağına saplanması bu partiyi neredeyse bu partiyi organize şebekeye çevirmiştir. Gayri ahlaki ve gayrihukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir.Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturması ile yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir.Çalan çırpan, devlet kasasını boşaltanların adalet sözleri neyse suya yazılan odur. CHP'li başkanların hesap vermesi hukuk güvenliği ve üstünlüğünün sonucudur.'TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR'İtirafçılar yine CHP maskesi takanlardır. İddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturmalar etkin şekilde, en kısa sürede tamamlanmalıdır.Savcılara güvenimiz tamdır ve gece gündüz çalıştıkları bellidir. Tavı kaçan yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi muhtemel akıbettir. Yargı süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve gerek yoktur.Adli yılın başlaması ile Bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım. Duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etmişti muhalefet.Biz de bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Suçlamaların odağındaki şahıslar Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu unutmamalıdır.