Orman yangınlarıyla amansız mücadele! Türkiye tarihinin en büyük filosu sahada

İzmir'in Ödemiş, Buca ve Çeşme ilçelerinde günlerdir devam eden orman yangınları 4 Temmuz 2025 itibarıyla kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgedeki alevlerle mücadele sürüyor. Özellikle Ödemiş ve Buca'daki yangınlar hâlâ aktifken, Çeşme'deki yangın dün itibarıyla kontrol altına alındı.Yangınlar nedeniyle İbrahim Erkan (81) isimli yatağa bağımlı bir vatandaş, diğeri iş makinesiyle müdahale sırasında mahsur kalan orman işçisi İbrahim Demir (39) olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yaklaşık 200 ev hasar gördü; çok sayıda hayvan telef oldu. Yanan alanın 10 bin 500 hektarı aştığı belirtiliyor. Tosunlar köyünde mahsur kalan 4 kişilik ailenin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri tarafından kurtarıldığını açıkladı.Yangınlara müdahalede toplam 9 uçak, 22 helikopter ve 1100'den fazla kara aracı görev yapıyor. Karadan müdahale ekipleri alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bazı köylerde elektrik ve su hatlarının zarar görmesi üzerine geçici barınma merkezleri kuruldu.Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi yakınlarında de önceki gün çıkan ve Gaziemir'in Sarnıç bölgesi ile Menderes ilçesi Kısık Mahallesi'ne kadar ilerleyen yangın, Sarnıç'ta yoğunlaştı. Bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.Yangının, bir inşaatta çalışan spiral makinesinden çıkan kıvılcımların çöpleri tutuşturmasıyla çıktığı ve rüzgârın da etkisiyle ormana yayıldığı ortaya çıktı. Spiral makinesiyle çalışan 2 kişi gözaltına alındı.Geçtiğimiz günlerde Buca Otokent yakınlarında eşine kızıp evi kundaklayınca ormanı da yakan uyuşturucu bağımlısı Hüseyin Öztürk (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan Aydın, Manisa ve Muğla'da da irili ufaklı yangınlar çıktığı, bu illerde de müdahalenin sürdüğü bildirildi.Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Yaylaözü Mahallesi'nde gece saatlerinde bir samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallede 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar kullanılamaz hale geldi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 4 Temmuz 2025 verilerine göre, Türkiye hem Ortadoğu hem de Avrupa kıtasında yangınla mücadelede en büyük hava ve kara filosuna sahip ülke konumuna geldi. Aktif olarak görev yapan 27 uçak, 105 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA), Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin rescEU mekanizmasının toplam kapasitesinin dahi önüne taşıdı.Kara gücünde ise 1786 arazöz, 2742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi yangın bölgelerinde görev yapıyor. Yaklaşık 25 bin personelin sahada olduğu belirtilirken, bu seferberlik Türkiye'nin yangınla mücadele tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.İklim krizinin etkisiyle Avrupa ve Türkiye'de orman yangınları artarken, Türkiye son bir haftada çıkan 624 yangının 622'sini kontrol altına aldı. Avrupa'da yangınlar İspanya, Yunanistan, Fransa ve İtalya'da ciddi hasara yol açarken, bölgeye 650 itfaiyeci ve onlarca uçak-helikopter sevk edildi. Ancak Avrupa'da hiçbir siyasi parti ya da vatandaş devletini uluslararası alanda eleştirmedi.Buna karşılık Türkiye'de muhalefet, yangınlar konusunda küresel yardım çağrısı yaparak hükümeti eleştirdi. Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yangınla mücadeledeki başarısını vurgulayarak, kritik dönemde etkili mücadele sürdürüldüğünü açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik, İzmir ve Hatay'daki yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardıklarını açıkladı.İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehit Demir, memketi Konya'nın Ilgın ilçesinde şehitlikte kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.