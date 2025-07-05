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Çanakkale Ayvacık açıklarında 17 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 17 kaçak göçmen yakalandı.

Ekleme: 5.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 5.07.2025 - 09:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Çanakkale Ayvacık açıklarında 17 kaçak göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-119', 'KB-115' ve 'KB-103' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.