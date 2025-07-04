Meteoroloji’den Yağış ve Sıcaklık Uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Sinop, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece birden artacağını duyurdu. Bu artışla birlikte özellikle orman yangınları riski ve sağlık sorunları açısından vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BALIKESİR 15°C, 32°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 18°C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 20°C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 13°C, 27°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 24°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 22°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 27°C, 39°CAz bulutlu ve açıkHATAY 21°C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 15°C, 30°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, bugün Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 9°C, 26°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluSİNOP 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 15°C, 25°CParçalı ve az bulutluÇok bulutlu, bölge genelini (Çorum hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.AMASYA 14°C, 25°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.RİZE 15°C, 23°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 17°C, 24°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 16°C, 22°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 24°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 31°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 19°C, 30°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 21°C, 33°CAz bulutlu ve açık