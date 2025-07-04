Meteoroloji’den Yağış ve Sıcaklık Uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz Cuma günü için il il hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırırken, bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Temmuz hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Sinop, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK UYARISI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece birden artacağını duyurdu. Bu artışla birlikte özellikle orman yangınları riski ve sağlık sorunları açısından vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.
4 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
BUGÜN (4 TEMMUZ) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, bugün Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelini (Çorum hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA 14°C, 25°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 15°C, 23°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 17°C, 24°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 16°C, 22°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık