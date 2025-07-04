Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da net mesajlar: Kafkasya barış merkezi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu' temasıyla Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılan zirvenin oturumunda hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Sıfır Atık' projesi iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.' dedi.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;Toplantımızın işgalden azad edilmiş bir şehirde, Han kentinde düzenlenmesi zirvemize ayrı bir önem ve mana kazandırıyor. İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum.Bugünkü istişarelerimizin ve 1 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen kadın, gençlik ve iş konulu forumların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geniş bir yelpazede potansiyele sahip teşkilatımızın bu zirvesinin iklim değişikliğine odaklanmasını son derece isabetli buluyorum.İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyoruz. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaları özellikle bu dönemde önem arz ediyor.'DÜNYADA 11 SIRAYA YÜKSELDİK'Türkiye olarak 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Bilhassa Enerji alanında yenilikçi girişimlerimizle yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 59'a çıkardık. Bu oranla Avrupa'da beşinci, dünyada 11 sıraya yükseldik.2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız'la 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azalttımı öngörüyoruz.İklim kanunumuz önceki gün meclisimizde kabul edildi. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan 'Sıfır Atık' projesi iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.İnşallah Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliğimiz onaylandığında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında adil sürdürülebilir şeffaf ve kapsayışı bir yaklaşımı hakim kılmanın gayreti içerisinde olacağız.'FİLİSTİN DAVASINI TERK ETMEYİZ'İsrail'in hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzurunu tehdit ediyor. Mezalimin bir an önce durdurulması için çalışmalıyız. İsrail'in Lübnan Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında Filistin halkına diz çöktürme siyaseyi yatıyor. İran'a saldırılar kabul edilemez. Biz ne de Netanyahu hükümetinin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Suriye'de gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Filistin davasını terk etmeyiz.Menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistan'lı kardeşlerime taziyelerimi iletiyorum. Birlik ve beraberliğimize atfettiğimiz değeri vurgulamak istiyorum. Sayın Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kıbrıs Türkleri ile çeşitli alanlarla ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Hankendi Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.Başkan Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı.Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı.Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan da aile fotoğrafı çekilirken hazır bulundu.Fotoğraf çekiminin ardından liderler, 'Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu' temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.Zirvenin Karabağ'da bir dönem işgalci rejimin başkent olarak kullandığı Hankendi'de yapılması, Azerbaycan için sembolik önem taşıyor.EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATITürkiye, İran, Pakistan devlet ve hükümet başkanlarının bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1964'te İstanbul'da bir araya gelerek yayımladıkları bildiriyle kurulan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) platformunun devamı niteliğinde olan EİT, 1979'da İran'da yapılan devrim sonrasında faaliyetlerini askıya almak durumunda kalmıştı.Üç ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 1980'li yılların başında yeniden gelişmeye başlamasıyla işbirliğinin RCD'nin hukuki zemini üzerinde ama farklı bir isim altında sürdürülmesi kararı alınmıştı. EİT'in temeli böylece 1985'te atılmıştı.Türkiye, Pakistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın üye, KKTC'nin ise gözlemci üye olduğu EİT'in devlet başkanları zirvesi 2 yılda bir düzenleniyor.Teşkilat, zirve ve dışişleri bakanları düzeyindeki dönemsel toplantıların yanı sıra ticaret, ulaştırma, tarım, enerji, çevre, sağlık, sanayi, maliye ve ekonomi bakanlarıyla düzenli toplantılar yaparak sektörel bazda alınan kararlar ve işbirliği projelerinin hayata geçirilmesine imkan sağlıyor.