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Beyaz Gazete
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Bakan Kurum bilançoyu açıkladı! Yangınlarda 132 bağımsız birim hasar aldı

Orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Karabük’te 74, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Uşak’ta 13, Antalya’da 7, Bursa’da 5, Kahramanmaraş’ta 5 olmak üzere 66’sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit edildi.

Ekleme: 30.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Kurum bilançoyu açıkladı! Yangınlarda 132 bağımsız birim hasar aldı
Orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yangınların bilançosunu açıkladı.

Bunu göre, Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit edildi.

Bakan Kurum bilançoyu açıkladı! Yangınlarda 132 bağımsız birim hasar aldı