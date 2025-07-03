Temmuz ayı kira zammı artış oranı belli oldu: İşte örnek hesaplama...

2025 temmuz ayı kira zammı hesaplaması ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kiracılar ve ev sahipleri için büyük önem taşıyan Temmuz 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2025 enflasyon verilerine bağlı olarak şekilleniyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileriyle hesaplanan 2025 Temmuz ayı kira zammı, hem konut hem de iş yeri kiralarında yasal üst sınırı belirliyor. 1 Temmuz 2024'te kaldırılan yüzde 25'lik kira artış sınırı sonrası, zam oranlarının TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenmesi, piyasada yeni bir dönemi başlattı. TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon oranlarıyla belirlenen kira zammı bu ay da dikkatle takip ediliyor. Peki, Temmuz 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu?ENFLASYON ORANI İLE KİRA ARTIŞ ORANI DA BELLİ OLDUTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve iş yeri kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan haziran enflasyon verisiyle birlikte temmuz ayında konut ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak açıklandı.Kira artış oranları, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi doğrultusunda belirleniyor. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. 2024 yılı temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuz ayından itibaren sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.ÖRNEK HESAPLAMAÖrneğin, mevcut kira bedeli 30.000 TL olan bir evde, TÜFE'nin yıllık ortalamasının yüzde 43,23 olması durumunda yeni kira bedeli şu şekilde hesaplanıyor:* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL* Kira Artış Oranı: %43,23* Temmuz 2025 Kira Artış Tutarı: 12.969* Temmuz 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 42.969 TLİş yeri kiralarında da aynı sistem uygulanıyor. Ancak kira sözleşmesinde TÜFE'den düşük bir oran belirtilmişse, bu oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE'nin altında bir artış yapma hakkına sahipken, yasal sınırı aşmaları mümkün değil.Tüfe (Tüketici fiyat endeksi), halkın tükettiği ürün ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtırken; Üfe (Üretici fiyat endeksi) ise üreticilerin maliyetlerindeki değişimi gösteriyor. 2019'daki düzenlemeyle birlikte, kira artışlarında Üfe yerine sadece Tüfe esas alınmaya başlandı. Ancak eski tarihli bazı kira sözleşmelerinde hâlâ 'Tefe-Üfe ortalaması' ifadesine rastlanabiliyor. Bu tür sözleşmelerde de, eğer hesaplanan oran Tüfe'yi geçiyorsa, yasal sınır olarak tüfe dikkate alınıyor.