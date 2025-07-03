Şikayet yağdı bakanlık uyardı! IBAN'a para yatırmayın

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu tür paylaşımlara itibar edilerek yaşanan kayıplardan doğan mağduriyetler nedeniyle yapılan şikayetlerde artış yaşanıyor.Şikayet başvurularında; Yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaatleri sunulduğu, FOREX, halka arz ve kripto varlık yatırımı yapıldığı izlenimi verildiği, kamu kurumlarının, uluslararası yatırım kuruluşlarının isim ve logolarının kullanıldığı, yurt dışı menşeili telefon numaraları, internet siteleri ve mobil uygulamaların, kamuoyunda tanınan kişilerin isimleri, fotoğrafları ve videolarının yapay zeka oluşturulmuş ilan ve reklamlarda kullanıldığı, çeşitli sosyal medya veya diğer mecralarda verilen reklam ve ilanlarda detaylı bilgilerin sosyal mesajlaşma platformlarında verildiğine yönelik beyanların yer aldığı, sosyal mesajlaşma platformlarında, kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerin, paylaşılan hesap numaralarına para yatırılması yönünde telkinde bulunduğu, ilk başta küçük tutarlarda menfaat sağlansa da sonrasında kişilerden daha yüksek tutarlarda para yatırılmasının talep edildiği, hatta bu amaçla kişilerin kredi kullanmaya teşvik edildiği belirtildi.Bakanlık, tüketicileri siber tehditlere karşı uyardı:'Bu gibi yatırım dolandırıcılıklarına maruz kalmamak adına; Şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli davranılması, herhangi bir hesaba para yatırılmasına ilişkin taleplerin dikkate alınmaması, mağdur olunması halinde para yatırılması istenen hesaplara ait IBAN numarası ya da iletişime geçilen telefon numarası veya internet siteleri bilgileri belirtilerek ilgili Kurumlara bildirilmesi önem arz etmektedir.'Ticaret Bakanlığı'nın sorumlu olduğu mevzuat kapsamında tüketicilere yönelik bu tür aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarla mücadelesini sürdüreceğinin altı çizildi.