MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada; 3 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirilmiştir" denildi.