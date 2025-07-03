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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada; 3 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirilmiştir" denildi.

Ekleme: 3.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 3.07.2025 - 12:25 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim olduMilli Savunma Bakanlığı haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda PKK'daki çözülmeler de ele alındı.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI
Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada;

3 PKK’lı terörist teslim olmuş,

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirilmiştir.