DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sınav giriş yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz 2025 civarında açıklanması bekleniyor.Adaylar bu belgede, hangi okulda, hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceklerini öğrenebilecek. Özellikle şehir dışında sınava girecek olanların, ulaşım ve konaklama planlarını önceden yapmaları önemli.Sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin internet üzerinden hizmet verdiği Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla alınacak. Artık sınav belgeleri adaylara posta ile gönderilmiyor.1.adresine gidin.2. T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle giriş yapın.3. Ana sayfadaseçeneğini bulun.4.linkine tıklayın.5. Belgenin çıktısını alın. Fotoğraf ve bilgiler net görünmeli. Siyah-beyaz ya da renkli çıktı fark etmez.Sınav gününde yanınızda hem sınav giriş belgesi hem de geçerli, fotoğraflı bir kimlik (T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport) bulunmalı. Bu belgelerden biri eksikse, sınava alınmazsınız.20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.En geç saat 10.00’da sınav binasında olmanız şart. Bu saatten sonra gelenler alınmaz.Cep telefonu, saat, çanta, anahtar gibi kişisel eşyalar yasak. Sadece şeffaf şişede su getirilebilir.Toplam 100 soru için 135 dakika süre verilecek. Bu sürede hem sayısal hem de sözel sorular çözülecek.Sınavdan sonra heyecan bu kez de sonuçlar için yaşanacak. ÖSYM takvimine göreaçıklanacak.Sonuçlar,adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle öğrenilecek. Sonuç belgesinde doğru-yanlış sayıları ve sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türleri yer alacak.Sonuçların ardından ÖSYM bir tercih kılavuzu yayınlayacak. Adaylar bu kılavuza göre tercih yaparak dört yıllık lisans programlarına geçiş için başvuru yapabilecekler.